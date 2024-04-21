الدوري الإسباني.. التعادل يسيطر على كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بتعادل إيجابي 1-1، في إطار الجولة 32 من الدوري الإسباني.

بادر برشلونة بالتقدم في النتيجة من خلال هدف مبكر في الدقيقة 6، سجله أندرياس كريستنسن من رأسية قوية بعد ركلة ركنية نفذها رافينها.

لم يهنأ برشلونة بتقدمه طويلاً، حيث تمكن ريال مدريد من إدراك التعادل في الدقيقة 18 من ركلة جزاء نفذها فينيسيوس جونيور بنجاح.

شهد الشوط الأول مُباراة قوية ومُثيرة من كلا الفريقين، حيث سعى كل منهما لتسجيل هدف التقدم، وتألق حراس المرمى في صد العديد من الفرص الخطيرة.

جاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: كامافينجا - روديجير - تشواميني - فاسكيز.

خط الوسط: توني كروس - مودريتش - فالفيردي - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، كانسيلو.

خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، كريستينسن.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينها.

يدخل ريال مدريد المباراة وهو يحتل المركز الأول في سلم ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، بينما يتواجد برشلونة في المركز الثاني برصيد 70 نقطة.