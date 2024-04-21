صعود ثنائي وادى دجلة علي فرج وروان العربي لربع نهائي بطولة الجونة للإسكواش

نجح لاعبا أندية وادى دجلة، علي فرج وروان العربي، في التأهل للدور ربع النهائي لبطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش إحدى البطولات الذهبية ليواصل أبطال "دجلة" مسيرة تقديم أداء قوي بكبرى البطولات المحلية والدولية.



تأهل بطل العالم وأندية وادى دجلة، علي فرج، لربع نهائي بطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش، وذلك بعد تغلبه على نيكولا مولر بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (7-11) (11-5) (11-4) (11-5).

وصعدت لاعبة وادى دجلة روان العربي، للدور ربع النهائي بعد فوزها على زينة مكاوي بنتيجة (3-2) بواقع نقاط (11-5) (9-11) (11-6) (8-11) (11-7).

وتعد بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 19 حتى 26 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 198 ألف دولار.

وساهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الإسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.