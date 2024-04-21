الأنبا تادرس يختتم نهضة الصوم ببورفؤاد

قام الانبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها ورئيس دير الامير تادرس الشطبى والقديس موسى الاسود بسرابيوم ، مساء اليوم بصلاة رفع بخور عشية بكنيسة ، كنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة بورفؤاد، فى أطار النهضة الروحية التى تقيمها كل يوم أحد خلال فترة الصوم المقدس ، وفى الاسبوع السادس والمعروف بأحد المولود اعمى ( التناصير ).

شارك فى الصلاة عدد من الاباء الكهنة ، وذلك وسط حضور لفيف من الشعب.

وعقب أنتهاء الصلاة أحتفلت الكنيسة بعيد الاسرة "عيد الام"

وفى السياق ذاته كرمت كنيسة الشهيد مارجرجس ، وكنيسة الشهيد مارمرقس بعض من الامهات والاباء ، وقام نيافته بتوزيع الهدايا عليهم كما قدمت الكنيستين هدية تذكارية لنيافته

وأختتم نيافته الاحتفالية بكلمة روحية تحدث فيها عن " المسيح حجر الاساس للاسرة المسيحية"