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الأحد 21 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

الأنبا تادرس يختتم نهضة الصوم ببورفؤاد

الانبا تادرس مطران
الانبا تادرس مطران بورسعيد
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قام الانبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها ورئيس دير الامير تادرس الشطبى والقديس موسى الاسود بسرابيوم ، مساء اليوم بصلاة رفع بخور عشية بكنيسة ، كنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة بورفؤاد، فى أطار النهضة الروحية التى تقيمها  كل يوم أحد خلال فترة الصوم المقدس ، وفى الاسبوع السادس والمعروف بأحد المولود اعمى ( التناصير ). 

شارك فى الصلاة عدد من الاباء الكهنة ، وذلك وسط حضور لفيف من الشعب.

وعقب أنتهاء الصلاة أحتفلت الكنيسة بعيد الاسرة "عيد الام" 
وفى السياق ذاته كرمت كنيسة الشهيد مارجرجس ، وكنيسة الشهيد مارمرقس بعض من الامهات والاباء ، وقام نيافته بتوزيع الهدايا عليهم كما قدمت الكنيستين هدية تذكارية لنيافته

وأختتم نيافته الاحتفالية بكلمة روحية تحدث فيها عن " المسيح حجر الاساس للاسرة المسيحية"

الانبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها رئيس دير الامير تادرس الشطبى والقديس موسى الاسود بسرابيوم كنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة بورفؤاد أحد المولود اعمى التناصير الصوم المقدس