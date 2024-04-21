بالصور.. المدينة الشبابية ببورسعيد تختتم مهرجان البراعم والناشئين

اختتمت المدينة الشبابية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، مهرجان البراعم والناشئين تحت شعار "أنت المستقبل"، وذلك بمشاركة أكثر من 200 طفل بالأندية والأكاديميات، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وتحت إشراف اللواء عبد الرحمن شلش، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية، أحمد سعيد، مدير عام المدن الشبابية بالقناة وسيناء.

بدأ حفل الختام، بالسلام الجمهوري، ثم عرض الإضاءات المختلفة "ليزر"، و"الفاير شو"، وفقرة فنية لفرقة عجميات، وسط طابور العرض للأطفال المشاركين بالبطولة، وفي ظل حالة من الفرحة والسعادة للحضور من أولياء الأمور.

وكُرمت الفرق الفائزة وهم، فرقة "كابيتانو" لمواليد 2014، وفرقة "ميلانو" لمواليد 2010، وكذلك عدد من الشخصيات العامة والصحفيين والإعلاميين.

ومن جانبه، أكد محمد عبد العزيز، مدير المدينة الشبابية ببورسعيد، ورئيس لجنة تنظيم البطولة، على أنه جرى التنسيق بأن يكون المهرجان بنظام الدوري وتجميع النقاط، لافتا أن البطولة تهدف إلى اكتشاف وتسليط الضوء على المواهب في مرحلة عمرية مبكرة ضمن خطة القيادة السياسية في هذا الشأن.

حضر الختام، الدكتور أحمد عبدالقادر، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة بورسعيد، والمحاضر الدولي الدكتور ميمي عبدالرازق، الأستاذ بجامعة بورسعيد ومدرب كرة القدم، والصحفي محمد ياسين، رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم، والدكتور أحمد مختار، الأستاذ بجامعة بورسعيد، ولفيف من الشخصيات الرياضية والعامة والإعلاميين والصحفيين، واللاعب الدولي السابق حماده طلبه، والكابتن ميدو سلامة، الحكم الدولي.



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