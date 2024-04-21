باسم سمرة ينضم لفيلم تامر حسني الجديد "ري ستارت"

أعلن النجم تامر حسني انضمام الفنان باسم سمرة لفريق عمل فيلمه السينمائي الجديد "ري ستارت" الذي يقف تحضيراته خلال الفترة الحالية.

وشارك تامر صورة تجمعه بباسم سمرة عبر حسابه على تطبيق "انستجرام" وكتب تعليقا عليها:" انهاردة انضم لفيلمي الجديد ري ستارت حبيب قلبي وعشرة العمر النجم الكبير باسم سمرة، مبروك علينا يا أبو سمرة نورت الفيلم".

فيلم "ري ستارت" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، وبطولة تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، وجاري اختيار باقي النجوم للمشاركة به.

يذكر أن باسم سمرة تألق في رمضان الماضي بشخصية عيسى الوزان ضمن أحداث مسلسل "العتاولة" الذي جسد بطولته النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، وآخرون، وأعلن صناعه التحضير لجزء ثاني منه وهو من إخراج أحمد خالد موسى.