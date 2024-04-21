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الأحد 21 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ثعبان يلدغ شابة في حي سكني بواحة الخارجة بالوادي الجديد

ثعبان يلدغ شابة بالوادي
ثعبان يلدغ شابة بالوادي الجديد
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لدغ ثعبان سام اليوم الأحد، شابة  خلال تواجدها بحي سكني بمدينة الخارجة   في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول مصابة بلدغة ثعبان سام لقسم الاستقبال بمستشفى الخارجة التخصصي. 

تبين تعرض " رحاب .م.م"، 18 عامًا، للدغة ثعبان سام بأحد الأحياء السكنية النائية بمدينة الخارجة وهي خ " أرض السلام"، غرب مدينة الخارجة وجرى نقلها على الفور للمستشفى، وحقنها مباشرة بمصل الثعبان ووضعها تحت الملاحظة الطبية الدقيقة بقسم الطوارئ بمستشفى الخارجة التخصصي. 

جدير بالذكر أن المحافظة نظرا لطبيعتها الصحراوية تنتشر بها لدغات الثعابين السامة والحية "الطريشة" والعقارب خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وبدء فصل الصيف وتتولى إدارة الطب الوقائي توفير جميع الأمصال والطعوم اللازمة على مستوى جميع الوحدات الصحية القروية، وتتولى توفير كميات كبيرة من هذه الأمصال والطعوم بصفة مستمرة نظرًا لطبيعة المنطقة.

 

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