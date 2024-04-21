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الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

"ليس من أجل السلام".. لماذا يطالب الإسرائيليون بتغيير حكومة نتنياهو؟

رئيس وزراء إسرائيل
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو
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قال أمير مخول الخبير في الشئون الإسرائيلية، إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو متهم من الشارع الإسرائيلي بعرقلة صفقة تبادل المحتجزين، لأنه لا يريد الصفقة ولا يستطيع الالتزام بها.

وأضاف مخول، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن نتنياهو يتحدث عن أن الانتصار على بعد خطوة، لكن الخطوات تطول ولا يوجد انتصار.

ولفت إلى أن عملية رفح لن تكون هجوم شامل لا إذا جن جنون نتنياهو وحكومته، لأنه سيتم مضاعفة عدد الضحايا منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر.

وأردف أن نتنياهو إذا لم يصل لمبتغاه لا الإفراج عن المحتجزين ولا القضاء على قادة حماس، سيكون عليه أن يترك الحكم، لهذا إسرائيل في ورطة، والنداءات لتغيير الحكومة ليس من أجل السلام، ولكن من أجل إدارة الحرب وتحقيق الأهداف.

أمير مخول الخبير في الشئون الإسرائيلية رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو القاهرة الاخبارية