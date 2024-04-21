رسمياً.. محمد عودة يستقيل من تدريب فريق المقاولون

تقدم محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون العرب باعتذار رسمى عن عدم الاستمرار في مهمته مع فريق المقاولون العرب بسبب تراجع نتائج الفريق في المرحلة الماضية.

وقال محمد عودة في تصريحات خاصة حاولت مع الفريق بكل قوة لكن سوء الحظ صادف الذئاب في مسابقة الدوري وكثرة الإصابات بالإضافة لتعرض الفريق لظلم تحكيمي واضح في كثير من المواجهات اخرها لقاء البلدية الذي خسره المقاولون نتيجة أخطاء واضحة من طاقم التحكيم.

وكتب محمد عودة اعتذاره لإدارة المقاولون وجاء نص الاعتذار على النحو التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

نادي المقاولون العرب هذه المؤسسة العريقة في منظومة كرة القدم المصرية التي طالما كتبت التاريخ وتفردت بتحقيق الأرقام القياسية ومنافسة كبار الأندية المصرية والإفريقية.. كل التوفيق في عبور هذه المرحلة الصعبة التي تمر على فريق كرة القدم خلال الموسم الحالي وكل الثقة في قدرات اللاعبين والإدارة الحكيمة في تجاوز هذه المرحلة لكن نظراً لبعض الظروف الخاصة أود أن أعتذر عن الاستمرار في القيادة الفنية للفريق.

وأتوجه بالشكر لكل المسؤولين عن نادي المقاولون العرب بداية من المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة والشكر موصول لجميع من يعمل داخل هذه المنظومة العريقة.. وبالتوفيق للجميع فيما هو قادم.

ويحتل المقاولون المركز الـ 17 في في جدول الدوري برصيد 12 نقطة، بعدما خاض الفريق 18 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 6 لقاءات وخسر 10 مواجهات أخرى وسجل المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً آخر.