صلاح السعدني.. رحلة عطاء مليئة بالنجاحات والعطاء الكبير

يتربع على عرش الدراما في مسلسل "أرابيسك"

القدر يمنحه الفرصة الذهبية في مسلسل "ليالي الحلمية"

مواقع التواصل الاجتماعي تتحول إلى دفتر عزاء في وفاة الفنان السعدني

حالة من الحزن الشديد تسيطر علي الوسط الفني، بعد رحيل الفنان الكبير صلاح السعدني، ذلك الفنان الذي أثر في وجدان محبيه، حيث إنه نجح في حفر ملامحه المصرية الجريئة والأصلية وسط الجمهور المصري، التي اختلطت بين خفة الظل والطريقة الفكاهية والأسلوب الجاد في عمله، حرص الفنان الراحل صلاح السعدني خلال أعماله الفنية على تناول القضايا التي تهم مجتمعه من جانب قضايا وطنه، أطلق عليه صاحب الرأي ووجهة النظر الفريدة.

اشتهر الفنان صلاح السعدني بشخصية العمدة، حيث حصل على لقب "عمدة الدراما المصرية"، وله علامات مميزة لن تنسى حتى الآن في تاريخ الفن المصري، أبرزها مسلسل "ليالي الحلمية" التي قدم من خلاله شخصية "سليمان غانم"، مسلسل "أرابيسك" وقدم من خلاله شخصية "حسن النعماني"، كان نجاحه ناتجا عن قدرته الفائقة في الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، وأدواره التي جمعت بين البساطة في دقة الأداء وعمق التأثير.

ترك الفنان صلاح السعدني تاريخا دراميا كبيرا وأثر في حياة الجمهور بشكل إيجابي، حيث إنه نجح أمام المشاهد في إثبات قدراته التمثيلية، ولن يكون أمامنا حيلة إلا تصديق مشاعره والتأثر بها.

صلاح السعدني ومسلسل "ليالي الحلمية"

نجح الفنان صلاح السعدني في وضع بصمته الخاصة من خلال دور "العمدة سليمان غانم" بمسلسل "ليالي الحلمية"، الذي لم يكن المرشح الأول له، ولكن يمنح القدر الفرصة الذهبية لإظهار موهبته بهذا الدور، الذي سيظل علامة مؤثرة وناجحة في تاريخ الدراما التليفزيونية المصرية.

دور "سليمان غانم" نقطة فارقة في تاريخ صلاح السعدني بجميع أجزائه، ساهم في نجاح هذه الشخصية سلاسة وبساطة الأداء بجانب قلم الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة ولمسات المخرج إسماعيل عبدالحافظ فتوحدت الآراء الإيجابية نحو أداء السعدني التي لا ترى صور الفنان الراحل إلا وتذكرت طريقة حديث "العمدة سليمان غانم"، حيث أضاف الكثير للشخصية وساعده في ذلك أصوله الريفية التي ترجع لمحافظة المنوفية وبالتحديد قرية القرينين التي ولد فيها عام 1943.

صلاح السعدني ومسلسل "أرابيسك"

يأتي القدر مرة أخرى في حياة الفنان صلاح السعدني بشخصية "حسن النعماني" في مسلسل "أرابيسك"، عام 1994 أسطى الأرابيسك الصنيعي الذي يتمتع بشهامة أبناء البلد، مع المؤلف أسامة أنور عكاشة والمخرج جمال عبدالحميد.

قدم السعدني شخصية "حسن النعماني" بأداء متميز ومقنع حيث ذهب إلى منطقة "خان الخليلي" ليقابل أحد أشهر صانعي الأرابيسك ويتقن هذه المهنة، من طريقة التعامل وأشهر مصطلحاتها.

كانت هذه الشخصية سلاح ذو حدين، صعوبة، وتكمن في تناقضاتها فهو الأسطي الحرفي الذي يحافظ علي الهوية الثقافية المصرية، لكن أيضًا الرجل الذي يحب أن يسهر مع أصدقاء السوء، وهو الناقم علي الوضع في الوطن العربي وهو أيضًا الشخص الذي يعيش صراع دائم بداخله، ولكن في النهاية ينتصر الشقيق الأكبر الشهم والسند للمستضعفين في حارته.

حرص الفنان صلاح السعدني على تقديم أعمال درامية مؤثرة، ومن أبرزها؛ "ولسه بحلم بيوم، وقال البحر، يوميات جاب الله، في قافلة الزمان، يوميات نائب في الأرياف، ينابيع النهر، هذا الرجل، قصر الشوق، سنوات الشقاء والحب، أهل الدنيا، شعاع من الأمل، الناس في كفر عسكر، للثروة حسابات أخرى، حارة الزعفراني، نقطة نظام، الباطنية، بيت الباشا، لإخوة الأعداء، رجل في زمن العولمة".

وكانت آخر أعمال الفنان صلاح السعدني مسلسل القاصرات، إنتاج 2013، الذي ناقش زواج القاصرات ويعد من أكثر العادات الخاطئة التي مازالت تحدث في الصعيد حتى الآن.

دفتر عزاء السعدني

تسابق عدد كبير من نجوم الوسط الفني على نعي الفنان الراحل صلاح السعدني، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض، حيث تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء عن عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني.

هالة صدقي

نعت الفنانة هالة صدقي، الفنان الراحل صلاح السعدني، عبر حسابها الرسمي بموقع فيس بوك، وكتبت: "ورحل حسن أرابيسك أستاذي ومعلمي وقدوتي وزميلي وحبيبي، ثاني مسلسل في حياتي كان معه الأب العادل وتوالت الأعمال معًا، أكتر ممثل عملت معه، كان نعم الأخ والمعلم".

وتابعت: "عمره ما بخل عني بنصيحة ولا بإرشاد ، لما أعمل شوط مش حلو كان يكح عشان يصلحلي الأداء اتعلمت منه كتير عمره ما كان أناني ولا شرير يحب الخير للكل عمره ما زعل حد محتاجه، محظوظة إني بدأت مجال الفن مع إنسان فنان زي العملاق صلاح السعدني، عزائنا إنك مازلت وستزال موجود بأعمالك التي تعرض حتى الآن ، كل التعازي لأسرته والأسرة الفنية وداعًا يا أرابيسك".

محمد صبحي

أعرب الفنان محمد صبحي عن حزنه الشديد في وفاة الفنان صلاح السعدني، عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، إنه ببالغ الحزن والأسى، أنعي الفنان الكبير صلاح السعدني كان خير صديق وخير سند شجعني في بداياتي".

وأضاف: "حيث أصبح من أقرب الناس لي في الوسط الفني، رحلت يا صلاح لكن ستبقى معنا بسيرتك الطيبة وأعمالك الفنية الرائعة، أدعو الله لك بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته، وأن يلهم أسرتك الصبر والسلوان".

صلاح عبدالله

ونعى الفنان صلاح عبدالله، عبر حسابها الرسمي بموقع إكس، "مع السلامة يا عمدتنا…في رعاية الله يا أستاذنا حبيبي وحبيبكم كلكم ‎صلاح السعدني، قلبي معاك يا بني يا حبيبي".

وتابع: "اللهم اجعل مثواه الجنة يا رب ويصبر قلب أسرته وحبايبه يارب اللهم اغفر له وارحمه، وعافيه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره".

عبدالرحيم كمال

وجه الكاتب عبدالرحيم كمال رسالة مؤثرة على رحيل الفنان صلاح السعدني، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وقال: "رحل عن دنيانا فنان مصري كبير ومهم رحل النجم والفنان صلاح السعدني، واحد من نجوم مصر الكبار، يشبه الملايين، بوجه مصري خالص، يجمع بين الشجن والسخرية والتفاؤل طاقة فنية كبيرة، ممتلىء بالموهبة والثقة".

شريهان

بكلمات مؤثرة، كتبت الفنانة شريهان عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس"، رسالة إلى الفنان صلاح السعدني، وقالت: "إنا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون في قامَةٌ وقيمة فنّيَّة مصريّة محترمة وعظمة صلاح السعدني.. أسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، البقاء لله".

أحمد السقا

أعرب الفنان أحمد السقا عن حزنه الشديد على رحيل عمدة الدراما صلاح السعدني، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله وحده، توفى إلى رحمة الله الفنان القدير والأب الغالي الأستاذ صلاح السعدني، والد أخويا وصديقي أحمد السعدني، ربنا يرحمه ويجعله من أهل الجنة، برجاء قراءة الفاتحة والدعاء.. هتوحشنا يا خال".