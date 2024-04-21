دار الأوبرا المصرية تحتضن المبدعين من أبناء تعليم الجيزة

افتتح اليوم أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة معرض مسابقة لمحات من الجيزة، والذي أقيم بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

تعمل المديرية على صقل تلك المواهب وتشجيعها ودعمها بشكل مستمر وقد ظهر هذا جليا من خلال الفعاليات التى أقيمت خلال الفترة الماضية ونذكر منها Voice Of Giza Stars صوت نجوم الجيزة، وكبيتانو جيزة.

ومسابقة لمحات من الجيزة تعتبر سابقة من نوعها في تعليم الجيزة والتى أفرزت مواهب متميزة ومبدعة من موهوبى الجيزة من خلال عرض لوحات فنية بارعة بأيدى أبناء تعليم الجيزة وذلك من خلال دعم المديرية وتوجيه عام التربية الفنية بتوفير جميع العوامل المساعدة لإظهار تلك المواهب وهذا الإبداع من لوحات وألوان متعددة وخامات وغير ذلك

وشمل المعرض لوحات فنية من إبداع أبناء تعليم الجيزة من كافة الإدارات التعليمية وتم عرض لوحاتهم الفنية وتقييمها بعد العرض من قبل لجنة التحكيم.