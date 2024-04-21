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الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

"ابنه اتخانق مع زميله".. موظف يطلق النار أمام مدرسة خاصة بالبساتين

أرشيفية
أرشيفية
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شهدت منطقة زهراء المعادى بدائرة قسم شرطة البساتين واقعة مؤسفة عندما أقدم موظف على أطلاق النار من مسدس صوت أمام مدرسة خاصة بسبب مشاجرة بين نجله وزميله .

كان قسم شرطة البساتين تلقى بلاغا من شرطة النجدة بقيام شخص باطلاق نار امام مدرسة خاصة بمنطقة زهراء المعادى ، وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين قيام موظف باطلاق نار من مسدس صوت أمام مدرسة خاصة ، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم .

وقال شاهد عيان أن مشاجرة نشبت بين طالبين بالمدرسة قام على اثرها أحدهما لااتصال بوالده وعندما حضر أنتحل صفة ضابط و قام بالتعدى على الطفل الأخر.

وأضاف الشاهد ان الأهالى تجمعوا حول المتهم وأستل مسدس صوت وأطلق النار منه فى محاولة للهروب ، وحضرت قوات الشرطة وتم السيطرة عليه وضبطه ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة .

منطقة زهراء المعادي دائرة قسم شرطة البساتين مسدس صوت