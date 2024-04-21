الأمن يضبط مواد مخدرة بقيمة 3.6 مليون جنية في السويس

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عنصرين إجراميين بالسويس تقدر قيمتها المالية بـ 3,6 مليون جنيه تقريباً .



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطلين ، لهما معلومات جنائية) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما ( 30 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3 كيلو جرام لمخدر الآيس "شابو" ).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,600,000 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.