الدوري الإسباني.. برشلونة يراهن على خبرة ليفاندوفسكي أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، تشكيلة فريقه لمباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، في إطار الجولة 32 من الدوري الإسباني، والتي ستقام مساء اليوم على ملعب "سانتياجو برنابيو".

يعتمد تشافي على خط دفاع قوي بقيادة كوندي وأراوخو، بينما يتواجد دي يونج وجوندوجانفي خط الوسط، ويهاجم لامين يامال وليفاندوفسكي ورافينها.

يُراهن تشافي على خبرة ليفاندوفسكي في خط الهجوم لتهديد مرمى ريال مدريد، بينما يعتمد على سرعة لامين يامال لتكوين ثنائي هجومي مُتجانس مع البولندي المخضرم.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، كانسيلو.

خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، كريستينسن.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينها.

يدخل ريال مدريد المباراة وهو يحتل المركز الأول في سلم ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، بينما يتواجد برشلونة في المركز الثاني برصيد 70 نقطة.

يواجه برشلونة مهمة صعبة في هذه المباراة، حيث يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ريال مدريد على ملعب "سانتياجو برنابيو" لتقليص الفارق في صدارة الترتيب.

من جانبه، يستعد ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي لهذه المباراة بقوة، حيث يدرك أهمية تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على صدارة الترتيب وتعزيز حظوظه في التتويج بلقب الدوري الإسباني.