البابا تواضروس الثاني يستقبل وزير الشباب ونظيره اللبناني بالمقر البابوي بالعباسية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والدكتور جورج كلاس وزير الشباب والرياضة اللبناني، بالمقر البابوي بالعباسية، اليوم الأحد، بحضور السفير علي الحلبي سفير لبنان لدي مصر.

وفي بداية اللقاء، رحب قداسة البابا تواضروس الثاني بالسادة الوزراء، معرباً عن سعادته بلقائهم، مثنياً على التعاون المثمر بين الكنيسة القبطية ووزارة الشباب والرياضة ومشاركة شباب الكنيسة المتميزين في كافة المحافظات في أنشطة وبرامج الوزارة، مشيدً باللقاءات التي تنفذها الوزارة للتوعية بالقضايا والتحديات التي تواجه الوطن، وحرصها الدائم على مواجهة الشائعات.

ومن جانبه، أشار وزير الشباب والرياضة إلى العلاقات المصرية اللبنانية والتي تتسم بجذورها التاريخية، وتتميز دائما بالتوافق التام تجاه القضايا السياسية المطروحة على الساحة، والدعم الكبير الذي تقدمه مصر لاشقائها من كافة الدول العربية، بالإضافة إلى أن دور مصر مرحب به من جانب الأطياف والقيادات اللبنانية تجاه معظم القضايا الراهنة بالمنطقة.

وثمن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، انضمام الاتحاد العام للكشافة المصرية لعضوية الرابطة الدولية لكشافة المسيحيين الأرثوذكس، بدعم كبير من قداسة البابا تواضروس الثاني، والذي يُعد أحد الخطوات الهامة لتعزيز التعاون الدولي بين الكشافة المصرية ونظيراتها من مختلف أنحاء العالم، بما يُسهم في تحقيق أهداف الحركة الكشفية في نشر القيم الإنسانية النبيلة وروح التعاون والتسامح بين الشباب، واكتساب مهارات جديدة تُسهم في تنمية شخصياتهم وصقل مهاراتهم القيادية.

أكد الدكتور أشرف صبحي على دعم وزارة الشباب والرياضة للاتحاد العام للكشافة المصرية في جميع مساعيه لتعزيز التعاون الدولي، وتوسيع نطاق مشاركة الشباب المصري في الفعاليات الكشفية الدولية، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.