أستاذ قانون: تسريب ميتا لبيانات المستخدمين جريمة كبرى

قال الدكتور بسام القواسمي، أستاذ القانون العام، إن تسريب ميتا بيانات المستخدمين جريمة كبرى، مؤكدًا أن ذلك يعد انتهاكا للخصوصية، من خلال وسائل التواصل الإجتماعي المجانية مثل واتساب وفيسبوك.

وأضاف "القواسمي" خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن هذا التصرف من شركة ميتا من الناحية القانونية يعد جريمة ويجب المحاسبة عليها.

ونوه بأننا أمام واقع تكنولوجيا جديد ووسائل تواصل اجتماعي تدخل كل بيت في العالم، وبالتالي فاستخدام البيانات الخاصة للمستخدمين أمر غير قانوني بالمرة.

وتابع أننا بحاجة لأن يكون هناك تنظيم قانوني دولي وأن تكون هناك اتفاقيات دولية وقوانين دولية تجرم وتحرم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتجسس على المستخدمين.