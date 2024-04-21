البابا تواضروس الثاني يستقبل وزير الشباب والرياضة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة مساء اليوم الأحد، الدكتور جورج كلاس وزير الشباب والرياضة اللبناني، ووزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، وذلك في إطار زيارة الضيف اللبناني الحالية لمصر.

نقل الدكتور كلاس تحيات الرئيس نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان، ودار حوارٌ أثناء اللقاء عن البرلمان الشبابي الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة المصرية، وأبدى وزير الشباب اللبناني إعجابه بفكرة البرلمان والنماذج الشبابية الوطنية المشاركة فيه.

طلب سيادته من قداسة البابا الصلاة من أجل استقرار الأوضاع في لبنان.

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