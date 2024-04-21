رئيس جامعة المنوفية يتفقد فرع صيدلة الإسعاف "٢٤"

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اليوم فرع صيدلة الإسعاف "٢٤" بالمجمع الطبي، لمتابعة سير العمل بها .

أوضح الدكتور أحمد القاصد أن الهدف من فتح فرع لصيدلية الإسعاف (٢٤) بجامعة المنوفية هوتقديم خدمة لائقة لمنسوبي الجامعة والمترددين على المستشفيات الجامعية وسد فجوة نواقص الأدوية وكذلك توفير العلاج اللازم لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وأضاف القاصد أن الصيدلة قامت بصرف ١٩٠٠ تذكرةعلاجية لأعضاء هيئة التدريس خلال الثلات أشهر الماضية منذ افنتاحها في نهاية شهر يناير من هذا العام بينما تم صرف ١٤٠٠ تذكرة للعاملين بالجهاز الإداري بالجامعة، موضحا أنه تم تسجيل عدد كبير من أعضاء هيئة تدريس علي منظومة العلاج الإلكترونية مشيرا إلي أن الصيدلة توفر جميع الأدوية والنواقص لحالات الأمراض المزمنة.