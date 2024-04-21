الدوري الإسباني.. ريال مدريد بالقوة الضاربة أمام برشلونة في معركة الكلاسيكو



أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن تشكيلة فريقه لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو، ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني، والتي ستقام مساء اليوم على ملعب "سانتياجو برنابيو".

يعتمد أنشيلوتي على خط دفاع قوي بقيادة وروديجير، بينما يتواجد توني كروس ومودريتش وفالفيردي وبيلينجهام في خط الوسط، فيما يهاجم فينيسيوس جونيور ورودريجو.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: كامافينجا - روديجير - تشواميني - فاسكيز.

خط الوسط: توني كروس - مودريتش - فالفيردي - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو.

يدخل ريال مدريد المباراة وهو يحتل المركز الأول في سلم ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، بينما يتواجد برشلونة في المركز الثاني برصيد 70 نقطة.

يواجه النادي الملكي مهمة صعبة في هذه المباراة، حيث يسعى لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على صدارة الترتيب وتعزيز حظوظه في التتويج بلقب الدوري الإسباني.