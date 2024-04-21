ads
الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

إحالة واقعة ترويج صفحة إلكترونية شهادات جامعية وهمية للجنة الضبطية القضائية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أحالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صفحة إلكترونية تروج شهادات جامعية وهمية ومزورة للجنة الضبطية القضائية.

ياتي ذلك تعقيبا على ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية حول قيام صفحة وهمية بالترويج عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) لتزوير شهادات جامعية.

من جهته، وجه وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور بسرعة التعاون مع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات في هذا الشأن ، ثم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وكلف “عاشور” بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقارات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الكيانات الوهمية.

 

البحث العلمي الإجراءات القانونية البحث التسويق التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي