اقرأ غدًا في «البوابة».. اجتياح إسرائيلى للضفة الغربية.. الاحتلال يقتل 10 أشخاص ويعتقل 8 خلال عملية فى مخيم نور شمس

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ الأثنين 22 أبريل 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

لقاءات الخصوم.. اليوم.. الرئيس التركى يزور العراق.. و«رئيسى» فى باكستان

ملفات المياه والنفط والأمن الإقليمى على رأس المباحثات.. الزيارة تأتى بعد توتر العلاقات لفترة وجيزة بينهما

اجتياح إسرائيلى للضفة الغربية.. الاحتلال يقتل 10 أشخاص ويعتقل 8 خلال عملية فى مخيم نور شمس

أول عقوبة أمريكية على كتيبة إسرائيلية بسبب الانتهاكات

حرب أوكرانيا.. روسيا تُعلن السيطرة على منطقة بوجدانيفكا

صربيا تُعلن إجلاء 1300 شخص لإزالة قنبلة أسقطها «الناتو» عام 1999

اتفاق على ترسيم الحدود ومعاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان

فرنسا: إيران تمثل تحديًا أمنيًا لإسرائيل وأوروبا