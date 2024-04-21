إزالة 6 تعديات جديدة على أراضي أملاك الدولة في دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، أعمال حملات الموجة ال٢٢ لازالة التعديات على أملاك الدولة فى مرحلتها الثالثة التى بدأت أمس السبت ، وتستمر حتى ٩ ماية القادم ، حيث أسفرت الحملة المُنفذة فى ثانى أيام هذه المرحلة عن إزالة ٦ حالات تعدِ على أملاك الدولة تابعين لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل على مساحة ٧٨٧ متر مربع بمركز فارسكور.

وعلى هذا الصعيد، أشارت " الدكتورة منال عوض " إلى المتابعة الدورية لحملات الموجة ال٢٢ منذ بداية أولى مراحلها وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات على أملاك الدولة، لافتة إلى أنه تم إزالة ٢٨ حالة على مدار اليومين بمساحة تصل إلى ٢٢٧٨ متر مربع، مؤكدة أن هناك تنسيق تام بين الجهات المعنية والامنية لتحقيق المستهدف من الموجة، كما أشارت أيضًا إلى أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالمرور المستمر على الأراضى المستردة وذلك لمنع عودة التعديات عليها مرة أخرى.

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن المحافظة قد وجهت مديرية التموين والجهات المعنية بالمتابعة الدورية على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز لاحكام الرقابة على تلك المنظومة والتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة ومنع أى محاولات لاحتكار السلع أو المضاربة بأسعارها .

وأضافت " محافظ دمياط " أن المحافظة تتابع عن كثب جهود الحملات التى يتم تنفيذها بشكل دورى ، للتصدى لأية مخالفات تتعلق بهذه المنظومة ..

وفى السياق ذاته ، أشار البيان الصادر عن مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط أنه تم تنفيذ حملات متتالية على مدار النصف الأول من الشهر الجارى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط، وأوضح البيان أن اجمالى عدد المحاضر التى تم تحرريها خلال تلك الفترة قد بلغت ٦٠٥ محضر ، جاء من بينهم ٩٣ محضر لعدد من المخابز لقيامهم بمخالفات تعلقت بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة و العمل بدون ترخيص وعدد من المخالفات الأخرى بالسجلات ، علاوة على تحرير ٥١٢ محضر للأسواق لرصد مخالفات عدم الإعلان عن أسعار السلع و عدم وجود شهادات صحية

