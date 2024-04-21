"الحرية المصري" يعلن عن برنامج التدريب الصيفي للحرف اليدوية

أعلن الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، عن ختام المرحلة الأولى من مبادرة «اتعلميها سهلة»، لتأهيل المرأة المعيلة لسوق العمل، قائلا :" إنه تم إطلاق المرحلة الأولى للمبادرة والتى استهدفت عقد دورات تدريبية مجانية مكثفة في الصناعات والحرف اليدوية، وأعمال الخياطة والتطريز، من خلال برامج تدريبية وتحت إشراف متخصصين في مجالات التدريب".

وقال عبد الهادي، إن لجنة المشروعات الصغيرة ستعلن خلال الفترة المقبلة، عن برنامج التدريب الصيفي والتى تشمل التدريب على عدد من الحرف اليدوية والتى يستهدف توعية الشباب بأهمية المشروعات الصغيرة وإدارتها، مما يسهم فى زيادة عجلة الانتاج، والقضاء على معدلات البطالة، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن برنامج تدريبي "نظرى وعملي" لإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل ومشاركة المنتجات فى الأسواق والمعارض المتخصصة.

وأضاف عبد الهادي، أنه تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد المكونات الاقتصادية فى الدولة والتى تسعي الدولة إلى دعمها لزيادة عجلة الانتاج، وهو ما تسعي إلية اللجنة المركزية بالحزب والعمل على نشر ثقافة ريادة الأعمال بشكل يسهم في ايجاد فرص عمل جديدة وبصور مختلفة، موضحا أنه سيتم إطلاق حملات توعية للشباب بأهمية قطاع المشروعات الصغيرة لإعطاء دفعة قوية للشباب وتحفيزهم لإقامة مشروعات خاصة بهم تنمو يوما بعد يوم وتربي جيلا جديدا من رواد الأعمال، وتصب في صالح الاقتصاد الوطني.

وأعلن عبد الهادي، عن عقد عدد من الندوات النقاشية حول قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رقم 152 لسنة 2020، وكذلك مناقشة اللائحة التنفيذية للقانون، بحضور عدد من المختصين، وإعداد توصيات حول القانون وكيفية الاستفادة منه فيما يخدم مصلحة الفضلي للنهوض اقتصاديا بالدولة.