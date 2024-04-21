هل تتحول مواقع التواصل الاجتماعي لشبكة تجسس؟.. خبيرة تجيب

قالت نورا المرعبي، مسئولة الحوكمة الرقمية، إن الهواتف المحمولة أصبحت أكثر خطورة، بسبب تطبيقات التجسس، التي انتشرت كثيرًا.

وأضافت "المرعبي"، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن البعض يعتقد أن مواقع التواصل الاجتماعي مجانية، ولكن هذا غير صحيح، فالمقابل هو أن هذه الشركات تستخدم معلوماتنا لصالح شركات أخرى.

ونوهت بأن واتساب وميتا، استخدمتا بيانات الفلسطينيين سكان الجنوب اللبناني، من أجل تعقب الأفراد في هذه المناطق من أجل رصدهم وتوجيه ضربات لهم.

وأشارت إلى أن البيانات هى أثمن من أي شيء في عالمنا الحالي، وبالتالي تحولت لغذاء لشركات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم استخدامها ضد المستخدمين بعد ذلك.