ليفربول يهزم فولهام بثلاثية مثيرة في الدوري الإنجليزي

نجح ليفربول في تحقيق فوز هام على مضيفه فولهام بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب كرافين كوتاج، ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بادر ليفربول بالتقدم في النتيجة من خلال هدف رائع من ركلة حرة مباشرة نفذها ترينت ألكسندر أرنولد في الدقيقة 32، حيث سدد الكرة بذكاء من فوق الحائط لتستقر في شباك فولهام.

لم يهنأ ليفربول بتقدمه طويلاً، حيث تمكن فولهام من إدراك التعادل في الدقيقة 45 من خلال هدف سجله تيموتي كاستاني من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، دخل ليفربول بقوة لتحقيق الفوز، حيث تمكن ريان جرافينبيرخ من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 53، وأضاف ديوجو جوتا الهدف الثالث في الدقيقة 72.

دفع المدير الفني لليفربول، يورجن كلوب، بالنجم المصري محمد صلاح في المباراة في الدقيقة 75، حيث أضاف قوة هجومية كبيرة للفريق وساهم في الضغط على مرمى فولهام.

بهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 74 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن آرسنال المتصدر، بينما توقف رصيد فولهام عند 42 نقطة في المركز 12.