مستند.. اتحاد الكرة يعلن فوز الأهلي بدوري الجمهورية للشباب

أصدر مجلس إدارة اتحاد الكرة، بيانا رسميا حول مباراة الأهلي وإنبي في بطولة دوري الجمهورية مواليد 2003، بعد الأزمة التي شهدتها نهاية المباراة واحتفال الفريقين بالفوز باللقب.

وجاء بيان اتحاد الكرة على النحو التالي: إلى نادي الأهلي / إنبي

تحية طيبة وبعد... بانتهاء مباراة إنبي × الأهلي مواليد 2003 والتي أقيمت اليوم الأحد الموافق 2024/4/21 بنتيجة 3/4 لصالح نادي إنبي.

وطبقا للائحة المسابقات يعتبر النادي الأهلي هو الفائز بمسابقة الدوري العام مواليد 2003، ولكن نظرا لتقدم نادي إنبي باحتجاج يوم 2024/4/16 وهو احتجاج يتعلق بتزوير في أوراق رسمية ما يتطلب البحث فيها في عدة جهات غير خاضعة لاتحاد الكرة.

وبناء عليه، فإذا أسفرت نتيجة التحقيقات عكس ذلك فسيتم الإعلان عنه في حينه، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.