أبو الغيط: لا يمكن اعتبار الجرائم الإسرائيلية خسائر جانبية للعمل العسكري

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مع المقررة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وقال أبو الغيط، أن إسرائيل تمارس نوعا من الاغتيال المعنوي للشخصيات التي تفضح أكاذيبها وخداعها للرأي العام العالمي.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن دعمه للمقررة الأممية في فلسطين، لمواجهة حملات التحريض التي تتعرض لها والاتهامات المرسلة التي توجه إليها بمعاداة السامية.

وأكد أبو الغيط، أن الجرائم الإسرائيلية هدفها العقاب الجماعي للسكان والقضاء على الحق الأساسي للفلسطينيين وهو حقهم في الحياة على أرضهم.

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية،: "لا يمكن تحت أي معيار اعتبار الجرائم الإسرائيلية محصلة أخطاء أو خسائر جانبية للعمل العسكري، وإسرائيل تسعى لكتم الأصوات التي تتحدث باستقلالية حول مذبحة غزة".