تأهل 8 مجموعات بحثية بجامعة السويس للمشاركة في المؤتمر الطلابي مايو المقبل

أطلقت جامعة قناة السويس، فعاليات المؤتمر الطلابي السابع لكلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس، تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي والأداء الرياضي".

وعُقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية، بإشراف تنفيذي للدكتور أحمد عزيز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد نادر شلبي مدير وحدة الدعم الأكاديمي والدكتور علي أبو النور مقرر المؤتمر.

وشارك في المؤتمر الدكتور تامر شوقي رئيس مركز الدعم الأكاديمي بالجامعة.

وتسلم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس درع كلية التربية الرياضية، والذي قدمه لسيادته الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية، وذلك بالتزامن مع انطلاق المؤتمر.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز المهارات البحثية والتفكير الإبداعي، وإعلاء قيم المشاركة والعمل الجماعي لدى الطلاب، وتوفير المناخ العلمي لتنمية الإمكانيات البحثية للطلاب، من خلال محاور وفعاليات المؤتمر المختلفة، والاستفادة منها أكاديميًا ومجتمعيًا، فضلا عن إبراز دور التعليم في ترسيخ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والتعرف على إسهامات الذكاء الاصطناعي في مجال الرياضة وتطوير الأداء الرياضي والتحديات التي تواجهها في ضوء الذكاء الاصطناعي، والاطلاع على أحدث الاتجاهات والتحديات التي تواجه الرياضة في ظل الذكاء الاصطناعي.

وعلى هامش المؤتمر تم عرض جملة حركية لرياضة الكاراتيه لطلبة الكلية تحت إشراف الدكتوره أميمة كمال، كما تم عرض أوبريت غنائي "أنا عندي حلم" أداء طلبة الكلية، والطالبة نرمين السيد محمد عزب الحاصلة على بطولة ذوي الاحتياجات الخاصة للجامعات المصرية 2023.

وأسفر المؤتمر عن فوز 8 مجموعات بحثية، وتصعيدها للمشاركة في مؤتمر الجامعة الطلابي العام، والذي يعقد في مايو القادم.

وأثنى المحكمون على أداء الطلاب والمجهود المبذول في الأبحاث، وفوائدها للمجتمع والرياضيين، والنهوض بالبحث العلمي في مجال علوم الرياضة.

وتضمن المؤتمر محاضرة تعريفية للطلاب بالخدمات التي يقدمها المركز الجامعي للتطوير المهني قدمها الدكتور محمد عبد الجواد مدير المركز.

وبنهاية المؤتمر تم تكريم الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور أحمد عزيز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

جاء التكريم من جمعية الكشافة الجوية القائد سعيد خليفة رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الجوية بالإسماعيلية، نظرا للتعاون المثمر بين الجمعية والكلية، كما تم تكريم الطلاب الرياضيين المشاركين في البطولات المحلية والدولية، الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى، شارك في التكريم الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية بالجامعة.