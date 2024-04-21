مانشستر يونايتد يجهض مغامرة كوفنتري ويتأهل لنهائي كأس إنجلترا

حسم مانشستر يونايتد تأهله إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على كوفنتري سيتي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب ويمبلي.

شهدت المباراة سيناريو مثيرًا، حيث تقدم مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف في الشوط الأول عن طريق سكوت مكتوميناي وهاري ماجواير وبرونو فيرنانديز، قبل أن ينتفض كوفنتري سيتي في الشوط الثاني ويسجل 3 أهداف عن طريق إليس سميث وكالوم أوهير وهاجي رايت.

فشل كلا الفريقين في حسم النتيجة في الوقت الأصلي والإضافي، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت الحظ فيها لمانشستر يونايتد، حيث نجح لاعبوه في تسجيل 4 ركلات مقابل إهدار كوفنتري ركلتين.

وبهذه النتيجة تنتهي مغامرة كوفنتري في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد مسيرة مميزة شهدت وصوله إلى الدور نصف النهائي.

وضرب مانشستر يونايتد موعدًا مع مانشستر سيتي حامل اللقب في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، الذي سيقام على ملعب ويمبلي يوم 25 مايو المقبل.

