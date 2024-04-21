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الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس “تعليم الكبار” يبحث آليات تطوير الأداء مع قيادات فرع الدقهلية

اجتماع هيئة تعليم
اجتماع هيئة تعليم الكبار
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التقى  الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار بقيادات فرع الدقهلية، برئاسة محمد سالم مدير عام الفرع اليوم الأحد بديوان عام الهيئة؛ لتقديم الدعم والمساندة.

و تم مناقشة التحديات التي تواجه العمل بالفرع مع وضع آليات للتغلب على تلك التحديات، وتم بحث الآليات اللازمة؛ لتطوير الأداء في العمل.

 وفي بداية اللقاء وجه عبد الواحد الشكر لفرع الدقهلية على المجهودات خلال الفترة السابقة، ووجه   التهنئة لجامعة المنصورة و لجميع العاملين بالفرع؛ لحصول جامعة المنصورة على المستوى الأول في محو الأمية بين جامعات مصر، مؤكدا أن أي نجاح يتم من خلال العمل كأسرة واحدة يداً واحدة عملياً واجرائيا.

 و أضاف عبد الواحد: الاستقرار مهم جدا، لإنه يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة و التقدم في العمل.

 

الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار آليات تطوير رئيس الجهاز التنفيذي محو الأمية