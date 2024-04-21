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الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

اليمن يبحث مع أمريكا والأمم المتحدة التطورات بالمنطقة ودعم البعثات بمختلف المجالات

أحمد عوض بن مبارك
أحمد عوض بن مبارك
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بحث رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاجن مستجدات الأوضاع على المستوى المحلي والتطورات في المنطقة، ودعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الاقتصادية والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في البلاد.
وأشار رئيس الوزراء اليمني - خلال اللقاء الذي تم عبر الفيديو كونفرانس، بحسب ما نقلته قناة "اليمن" الفضائية - إلى مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإجراءات الحكومية لاحتواء التداعيات الإنسانية الكارثية للهجمات الحوثية على المنشآت النفطية وحربها الاقتصادية ضد الشعب اليمني.. فيما جدد السفير الأمريكي دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في التعاطي مع التحديات القائمة. 
ومن ناحية أخري، التقي وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري برئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) الجنرال مايكل بيري، وأكد الجهود التي تبذلها البعثات والمنظمات الأممية والإنسانية في مختلف المجالات، ومنها (أونمها).
وشدد على تذليل الحكومة اليمنية لكافة الصعوبات أمام البعثات والمنظمات، لتمكينها من أداء مهامها بكل سلاسة، لافتا إلى ضحايا الألغام من المدنيين الذين يسقطون بشكل شبه يومي نتيجة للألغام الكثيفة التي زرعتها المليشيا الحوثية الإرهابية في مختلف المناطق، خاصة في الحديدة.
ومن جهته، ثمن الجنرال مايكر بيري تعاون الحكومة اليمنية مع بعثة (أونمها)، مؤكدا بذل الجهود لتعزيز مهمة المبعوث الأممي لجلب السلام لليمن.

الولايات المتحدة اليمن