ضبط متحرش الأطفال داخل عقار ببولاق الدكرور

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على حارس عقار المتهم بالتحرش ب4 تلاميذ داخل العقار محل عمله الملاصق لمدرسة الضحايا ببولاق الدكرور.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من 4 سيدات يتهمن فيه حارس عقار تحت الإنشاء بالتحرش ببناتهن عقب استدارجهن بالعقار محل عمله بجوار المدرسة بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.