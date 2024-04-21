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الأحد 21 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
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فضائيات

دخول 258 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح اليوم

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
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رصد مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إبراهيم عزت، استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، مشيرًا إلى دخول 258 شاحنة من بينها 4 شاحنات وقود قدمتها مصر إلى الأراضي الفلسطينية.

وقال مراسل القناة، إن معبر رفح يواصل تقديم خدماته الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة على مدار الساعة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن.


وأضاف أنه في الساعات الأولى من صباح كل يوم يكون هناك تدفق من الشاحنات الإغاثية التي تحمل آلاف الأطنان من المواد الغذائية ومستلزمات الحياة والأدوات المعيشية.

وتابع: "القطاع الصحي في قطاع غزة يعاني بشدة، لذا تكون الأولوية بعض الشيء لهذه الشاحنات التي تدخل عبر معبر كرم أبوسالم مُحمَّلة بعددٍ هائل من المواد الطبية".

إكسترا نيوز المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي