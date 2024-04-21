"كسرت دماغها بزهرية وسرقت التليفون".. اعترافات قاتل مسنة حدائق القبة

أدلى السباك المتهم بقتل مسنة عمرها 84 سنة داخل شقتها بمنطقة حدائق القبة باعترافات صادمة لرجال المباحث عقب ضبطه .

وقال المتهم ان الضحية اتصلت به للحضور لإصلاح "حنفية " بالشقة، وعندما دخل وجدها بمفردها ففكر فى سرقتها .

وأضاف المتهم انه اثناء قيامه بسرقة الشقة لاحظت الضحية تحركه فقام بتهشيم رأسها باستخدام "زهرية ورد " وسرق هاتفها ولم يجد أموال وهرب من مكان الواقعة وأغلق الباب خلفه .

تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها، على الفور أمر رجال المباحث بقيادة المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة بالانتقال إلى مكان الواقعة، وتبين من الفحص أن السيدة تبلغ من العمر 84 عامًا، وتعرضت لجرح قطعي في الرأس أدى إلى وفاتها، وبإجراء التحريات، تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم وهو سباك يبلغ من العمر 35 عامًا.

على الفور تم ضبطه وبالتحقيق معه، اعترف بارتكاب الجريمة بدافع السرقة حيث دخل إلى مسكن الضحية بقصد السرقة، وعندما حاولت مقاومته قام بضربها على رأسها مما أدى إلى وفاتها.