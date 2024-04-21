محمد الباز عن منع تصوير عزاء صلاح السعدني: أشرف زكي مدين بالاعتذار للصحفيين

رد الإعلامي محمد الباز، على طلب نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، باعتذار الأول عن منشوره حول أزمة منع تصوير عزاء صلاح السعدني، معلقا: صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة والمواقع الوهمية هي التي أساءت إلى مهنة الصحافة، وعزاء صلاح السعدني ملك للجمهور وليس عائلته أو نقابة المهن التمثيلية.

وقال محمد الباز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن بيان نقابة المهن التمثيلية يحتاج إلى إعادة نظر لأنه بيان مهين للصحفيين، وطبيعة الإعلام هو الإخبار وعرض الواقع، وأعترف بأن هناك تجاوزات من البعض، لكن لا يمكن التعميم على باقي الصحفيين.

ولفت إلى أن الدكتور أشرف زكي مدين بالاعتذار للصحفيين، ولصق تهم بالصحفيين المصريين أمر مرفوض، معلقا: ازاي أنا اللي مطالب بأني أرد واعتذر.

وأردف قائلا: خالص عزائي لأسرة صلاح السعدني، الإعلام رسالة والفتنة بدأت من نقابة المهن التمثيلية.