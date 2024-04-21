بعد منع تغطية عزاء صلاح السعدني .. أشرف زكي لـ «محمد الباز»: متعملش فتنة ومنتظر اعتذار

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن المصورين الذين حضروا جنازة الراحل صلاح السعدني ليسوا صحفيين، وإنما أفراد تابعين لمواقع فقط، معلقا: الصحفيين معروفين بالاسم وبيشاركونا كل الأحداث.

وقال الدكتور أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن من قام بتصوير جنازة صلاح السعدني مندسين وسط الصحفيين، تحت شعار المواقع الوهمية.

ولفت الدكتور أشرف زكي إلى أن الفنانة منى زكي تعرضت للشد خلال الجنازة، متابعا: كانت ماشية مرعوبة، وطاردوها بالجري أيضا.

وأردف الدكتور أشرف زكي أن أحمد السعدني كان منفعلا بسبب الحالة النفسية التي تعرض لها، مشددا على أن كل فنان أو مشهور أصبح مراقبا من الهواتف المحمولة، وعاتبت أحد المسئولين الكبار بسبب عدم حضوره أحد العزاءات، والذي شدد على أنه لم يأت بسبب هؤلاء المصورين.

وقال إنه تواصل مع نقيب الصحفيين، خالد البلشي؛ لوضع قواعد تغطية وتصوير الجنازات، معلقا: «يوم دفنة الأستاذ نور الشريف أحد المصورين كشف جثمان نور الشريف لتصويره في الكفن، وأؤكد أن هؤلاء ليسوا صحفيين.

ورد أشرف زكي على منشور الإعلامي محمد الباز حول المنع من تغطية العزاء، قائلا: «يا دكتور محمد احنا أساتذة في الجامعة مش هتعلمنا، ولا هو من باب خالف تعرف، إحنا مش مستنيين أننا نتعلم، أنت بتعمل فتنة ليه وعاوز إيه، أنا عمري ما شفتك في عزاء فنان، ميصحش كدا ومتعملش فتنة بيننا، وبدل ما تعزينا تتهكم علينا، وأنتظر منك اعتذار».



