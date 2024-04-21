وكيل نقابة الصحفيين يرد على «المهن التمثيلية» بعد أزمة جنازة صلاح السعدني

علق حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين، على بيان نقابة المهن التمثيلية بشأن منع الصحفيين من تغطية عزاء الفنان الراحل صلاح السعدني، وعلى ضرورة وضع ضوابط للعمل الصحفي عند تغطية الجنازات.

وأوضح حسين الزناتي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه من يمارس مهنة الصحافة وهو غير ممتثل لنقابة الصحفيين أو غير تابع لجريدة أو موقع مكود ومرخص من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام؛ فهو يعتبر منتحل لصفة صحفي.

وتابع: «يجب عدم الزج باسم الصحفيين في أي بيان صحفي، لأن عموم الصحفيين لم يكونوا متواجدين في الجنازة ليتم التعميم عليهم بأي شكل من الأشكال».

وقال وكيل نقابة الصحفيين: «أي شكوى ضد أي صحفي عضو النقابة؛ نرحب بها ونقوم بفحصها جيدًا، ونساند جميع الصحفيين في الإطار القانوني ولا نخالف القواعد والقوانين المتفق عليها على مهام عمل الصحفي».

وأردف حسين الزناتي: «لابد من وجود تعاون وتضافر للجهود بين نقابة الصحفيين ونقابة المهن التمثيلية، لوضع ضوابط لمثل هذه المواقف التي تشعل الرأي العام في مصر، وما يحدث داخل السوشيال في مصر تداعياته السلبية أكثر من إيجابياته».

