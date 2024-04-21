الجزائر تبحث مع منظمة العمل الدولية تعزيز التعاون الثنائي

بحث وزيرالعمل الجزائري فيصل بن طالب مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي مع المنظمة الأممية المتخصصة.

وذكرت وزارة العمل الجزائرية، في بيان لها اليوم الأحد، أن هذا اللقاء يأتي على هامش الزيارة التي يقوم بها المدير العام لمنظمة العمل الدولية للجزائر على رأس وفد مهم.. مضيفة أنه شكل فرصة للطرفين لتبادل وجهات النظر حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون مع هذه المنظمة الأممية المتخصصة، وإبراز الجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر فيما يخص تعزيز العمل اللائق والحوار والحماية الاجتماعيين.

ومن جهته.. ثمن هونجبو التجربة الرائدة للجزائر في مجال الضمان الاجتماعي والحوار الاجتماعي.. مؤكدا الاستعداد التام للمنظمة لتدعيم هذا التعاون وتعزيزه.

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تحتضن مكتب العمل الدولي لبلدان المغرب العربي منذ سنة 1967، وتربطها برامج تعاون متعددة مع مكتب العمل الدولي.