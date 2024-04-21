نائب رئيس جامعة جنوب الوادي ووكيل التضامن يطمئنان على المصابين الفلسطينيين بمستشفيات قنا

أكد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي استمرار تقديم الخدمات الصحية للأشقاء الفلسطينيين المصابين الذي استقبلتهم مستشفيات قنا الجامعية مطلع الأسبوع الجاري وكذلك الاهتمام مرافقيهم داخل جامعة جنوب الوادي وذلك بالتعاون مع مختلف الاجهزة التنفيذية بمحافظة قنا تحت إشراف اللواء أشرف الدادوي محافظ قنا.

وفي هذا الإطار تفقد الدكتور محمد سعيد نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة المصابين الفلسطينيين بمستشفيات قنا الجامعية رفقة الدكتور عبد الرحمن خيري مدير مستشفى الحرم الجامعي للتأكيد على جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم ولتوفير متطلباتهم خلال فترة إقامتهم.

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