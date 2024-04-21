الدولار يرتفع 5 قروش في البنوك اليوم

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقدار 5 قروش داخل الجهاز المصرفي، مسجلا 48.33 جنيه للشراء و48.43 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.27 جنيه للشراء و48.37 جنيه للبيع في بنك سايب، فيما سجل الدولار نحو 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحوة 48.32 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع في بنوك "الإسكندرية، المصرف المتحد، الأهلي المصري، مصر، قناة السويس، التجاري الدولي CIB، التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، المصرف العربي الدولي"، ثم 48.35 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع في بنوك "المصري الخليجي، ميد بنك، كريدي أجريكول، HSBC، العربي الإفريقي الدولي، الأهلي المتحد، الاستثمار العربي، قطر الوطني الأهلي QNB".

وسجل أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.42 جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي والأهلي الكويتي.