الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتعادل مع فولهام في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين ليفربول وفولهام، على ملعب كرافين كوتاج، بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بادر ليفربول بالتقدم في النتيجة من خلال هدف رائع من ركلة حرة مباشرة نفذها ترينت ألكسندر أرنولد في الدقيقة 32، حيث سدد الكرة بذكاء من فوق الحائط لتستقر في شباك فولهام.

لم يهنأ ليفربول بتقدمه طويلاً، حيث تمكن فولهام من إدراك التعادل في الدقيقة 45 من خلال هدف سجله تيموتي كاستاني من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

لفت غياب النجم المصري محمد صلاح عن تشكيلة ليفربول في بداية المباراة الأنظار، حيث فضل المدير الفني يورجن كلوب الاعتماد على ديوجو جوتا وكودي جاكبو في خط الهجوم إلى جانب لويس دياز.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - كوانساه- فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون.

خط الوسط: واتارو إيندو - هارفى اليوت – ريان جرافنبرخ.

خط الهجوم: كودي جاكبو - ديوجو جوتا - لويس دياز.

ويُدرك ليفربول أهمية تحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل البقاء في دائرة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة خلفا لأرسنال الوصيف بثلاث نقاط.

