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الأحد 21 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي

بوابة العرب

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إسرائيل تتعمد تنفيذ جرائم إبادة جماعية في غزة

غزة
غزة
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أكد مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الدكتور محمد المغبط أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد تنفيذ جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقال المغبط في تصريح خاص لقناة "القاهرة" الاخبارية، اليوم الأحد إنه "تم توثيق حالات عديدة تؤكد عرقة الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات بكافة أشكالها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن سياسة الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الفلسطينيين في القطاع".
وأضاف: أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح بدخول ما يحتاجه قطاع غزة من المساعدات الطبية مع عدم وجود مبرر عسكري لمنع إيصال الوقود والمستلزمات الطبية"، لافتا إلى أن إسرائيل تمنع المنظمات الدولية من دخول غزة لطمس حقائق ما يحدث داخل القطاع.

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