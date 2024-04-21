شباب المقاولون يحتل المركز الثالث ببطولة الجمهورية

نجح فريق المقاولون 2003، في الفوز علي فريق المصري في عقر داره، بثنائية مقابل هدف، أحرزها مهند محمد وعبد الرحمن أكمل، وبهذا الفوز المستحق يحتل فريقنا المركز الثالث برصيد 54 نقطة ببطولة دورى الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024.

ووجه المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة، عضو مجلس الإدارة، الشكر للاعبين والجهاز الفني على أدائهم المتميز خلال فترة البطولة متمنيا لهم التوفيق والنجاح في البطولات القادمة.

وأعرب الكابتن يسري عبدالغني، رئيس قطاع الناشئين، عن امتنانه وتقديره لجهود اللاعبين والجهاز الفني، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في المستقبل، تحت قيادة محمد عبد العزيز زيزو، المشرف الفني لفرق الناشئين، وسعد عبد الباقي، مدرب، وتونسي سيد، مدرب حراس المرمى، ونادر نشأت، مخطط أحمال، وسعيد صابر، إداري الفريق، وأحمد هشام، أخصائي إصابات الملاعب.