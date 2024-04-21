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الأحد 21 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

خبير علاقات دولية: استخدام حماس السلاح الإسرائيلي مؤشر على فساد وفشل جيش الاحتلال

الدكتور أشرف عكة،
الدكتور أشرف عكة، خبير العلاقات الدولية
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قال الدكتور أشرف عكة، خبير العلاقات الدولية، إن إسرائيل تعتبر من أكبر مصادر أسلحة حماس حسب تقديرات إسرائيلية، وهذا ما أكدته "نيويورك تايمز" في آخر التحقيقات الصحفية.

وأضاف "عكة"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن استخدام حماس للأسلحة الإسرائيلية، دليل على أن هناك فسادًا في الجيش الإسرائيلي، حيث إن الأسلحة والذخائر تصل عبر مهربين وعصابات تهريب من داخل إسرائيل نفسها.

ونوه الى أن هذه الأسلحة لدى معسكرات الجيش الإسرائيلي، دليل على أن القبضة الأمنية في إسرائيل في حالة خلل كبير، ويؤكد الفشل الكبير للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وتابع:  المقاومة تحصل على أسلحة الجيش الإسرائيلي وتقوم بتطويرها، حيث إن المقاومة تتقن التصنيع العسكري، وهذا ما شهدناه في الرشقات الصاروخية على إسرائيل.

الدكتور أشرف عكة خبير العلاقات الدولية إسرائيل حماس