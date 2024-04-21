بعد الإحالة للمفتي.. تعرف على أبرز الاتهامات الموجهة لمتهمي "خلية العجوزة"

قضت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني بإحالة أوراق ٩ متهمين إلى فضيلة المفتي في القضية المعروفة إعلاميا بخلية العجوزة، والتي تضم 43 متهمًا، مع تحديد جلسة ٦ يوليو للنطق بالحكم.

والمتهمون المحال أوراقهم للمفتي: هم السيد عبد الدايم إبراهيم، وعاطف عمر عبد الغني، وحسام منوفي، وانس جمال سعد، ومحمد فوزي علي، وإسماعيل ممدوح إسماعيل، وعبد الله عبد الواحد، وعمرو السيد محمد، وحذيفة مختار.

أبرز التهم الموجهة للمتهمين هي :

١- الانضمام لتنظيم الإخوان والتجمهر بميدان رابعة العدوية.

٢- تكوين مجموعات عنقودية بمناطق شبين الكوم، والشهداء، والسادات، والباجور، ومنوف، وأشمون.

٣- تنفيذ عمليات عدائية تستهدف قتل ضباط وأفراد شرطة وتخريب منشآت أمنية وأملاك عامة وحكومية.

وتعقد الجلسة وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نـبيل وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية أحمد مصطفى.

وأمرت النيابة من قبل برئاسة المستشار خالد ضياء الدين بإحالة 43 متهماً بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.