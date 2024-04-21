تصعيد 7 كليات بجامعة كفر الشيخ لجائزة التميز الحكومي

التقى الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بعمداء كليات الجامعة الذين تم تصعيدهم من وزارة التخطيط لجائزة التميز الحكومى على مستوى الجامعات المصرية، والتى سيتم رفع ملفاتهم على منصة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضمن فعاليات جائزة مصر للتميز الحكومى، موجهاً الشكر للجنة الدعم الفني، تحت إشراف الدكتورة اماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات المرشحة ومنسقيهم على مجهوداتهم، ومتابعتهم المستمرة لتطبيق المعايير المطلوبة متمنياً لهم الحصول على جائزة المستوى الوطني.

جاء ذلك بحضور الدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات : الدكتور رمضان الدوماني عميد كلية الصيدلة، والدكتور أسامة ابو سعدة عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور عبد الحليم عكاشة عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور وليد البحيري عميد كلية الآداب، والدكتور يحيى زكريا عميد كلية الزراعة، والدكتور عبد الفتاح هليل عميد كلية الهندسة، والدكتور نجلاء الاشرف عميد كلية التربية النوعية، وفريق العمل بكليات الجامعة.

من جانبه أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، على أهمية المشاركة فى جائزة التميز الحكومي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتى أطلقها لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030، والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، والارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز، بما يساهم في تحقيق التنمية، بالإضافة إلى تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى كافة المؤسسات الحكومية، موجها بتحفيز الجهاز الإدارى بجميع القطاعات بالجامعة لبناء نموذج مؤسسي جيد يطبق مفاهيم الحوكمة والتنمية المستدامة، للمشاركة فى مختلف الجوائز المحلية والدولية.

وقالت الدكتور اماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن جائزة جامعة كفر الشيخ الداخلية للتميز، والتى تشمل فئات جائزة أفضل كلية تستهدف كليات الجامعة، بالإضافة لفئتي فرق العمل والمبادرة الحكومية الابتكارية، وتتم أعمال التقييم وفقاً لنموذج التميز المؤسسي والتى من أهمها: تحقيق الرؤية والتركيز على المهام الرئيسية إلى جانب الابتكار واستشراف المستقبل والحوكمة.