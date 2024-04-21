الكونفدرالية الأفريقية.. الزمالك يفشل في هز شباك دريمز في الشوط الأول

فرض فريق دريمز الغاني التعادل السلبي على مضيفه الزمالك في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

كان الزمالك الأخطر على مرمى الضيوف وشطك خطورة على الحارس سولومون أجبيسي الذي تصدر لأكثر من فرصة خطيرة من مصطفى شلبي وشيكابالا وسيف الدين الجزيري.

بينما اعتمد فريق دريمز الغاني على الجهمات المرتدة وكاد يهز شباك الزمالك في الوقت بدل الضائع لولا تألق حمزة المثلوثي الذي أنقذ انفراد بمحمد عواد.

ويبدأ البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، مباراة دريمز في الكونفدرالية الأفريقية بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – إبراهيما نداي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي - ترافيس موتيابا.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق شيكابالا – سيف الجزيري – مصطفى شلبي.

وأعلن عبد الكريم زيتو المدير الفني لفريق دريمز الغاني ،التشكيل الذي يخوض به مواجهة الزمالك بعد قليل على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء تشكيل فريق دريمز الغاني كالتالي:

حراسة المرمى: سولومون أجبيسي

خط الدفاع: مكارثي أوفوري - عبدول جاليلو - إريك دانسو بواتينج

خط الوسط: سوليمانا شيويني - جودفريد أتوياهيني - إيمانويل أجيي - ديريك أجيي - عبد العزيز عيسى

خط الهجوم: بواتينج منساه - جون أنطوي.