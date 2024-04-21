نتائج حملة تموينية على المخابز البلدية في برج العرب

شنت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة و فريق العمل التابع له حملة تموينية على المخابز والأسواق أسفرت عن ضبط مخبز بلدى لتجميعه عدد ٤٧ بطاقة تموينية بغرض الضرب الوهمى والتربح الغير مشروع من فارق الدعم.

وتم تحرير محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية، كما تم تحرير محضر بيع اسطوانات بوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي لأحد مستودعات البوتاجاز، وتحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية، تحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، وجاء ذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للرقابة على المخابز البلدية والأسواق.