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الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

أزمة مباراة دوري الشباب.. اتحاد الكرة يعلن أحقية الأهلي في التتويج باللقب

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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شهدت مباراة إنبي والأهلي في دوري الجمهورية للشباب حالة من الجدل والإثارة الكبيرة، وذلك بعد احتفال لاعبي الفريقين بالتتويج بلقب الدوري للشباب مواليد 2003، عقب نهاية اللقاء بفوز إنبي بنتيجة 4-3، في اللقاء الذي اقيم على ملعب فريق إنبي في ختام المرحلة النهائية من دوري الجمهورية للشباب.

وتمسك كل فريق بحقه في التتويج باللقب والاحتفال بعدما تساوى الفريقين في عدد النقاط بنهاية المسابقة خاصة أن نادي إنبي تقدم باحتجاج على نتيجة مباراته ضد المصري بسبب اشراك الفريق البورسعيدي لاعب بشكل غير قانوني.

وكشف اتحاد الكرة أنه طبقآ للائحة فإن النادي الأهلي هو من فاز بدوري الجمهورية للشباب مواليد 2003، ولكن نادي انبي تقدم باحتجاج لاحتساب نتيجة مباراته أمام المصري لصالحه لتزوير لاعب، وهو ما يتم التحقيق فيه حاليا.

مباراة إنبي والأهلي دوري الجمهورية للشباب بلقب الدوري للشباب مواليد 2003