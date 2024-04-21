رهبان جدد بدير الشهيد الأمير تادرس بمنفلوط

صلى الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط ورئيس دير الشهيد الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط، صلوات رهبنة ثلاثة رهبان جدد، وذلك بعد اجتيازهم فترة الاختبار الرهباني المقررة، وشاركه الصلوات الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وساحل سليم والبداري، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنوده بسوهاج، والأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق) ورزقة الدير وعزبة توما، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بأخميم، والأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مار مينا بجبل أبنوب، والأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى.

والرهبان الجدد هم:

- الراهب بفنوتيوس الشطبي.

- الراهب فام الشطبي.

- الراهب أغابيوس الشطبي.

كان المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أقر إعادة الحياة الرهبانية لدير الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط، وذلك في جلسته المنعقدة يوم الخميس ٧ مارس الماضي.