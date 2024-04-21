موقف صلاح.. جوتا يقود هجوم ليفربول أمام فولهام بالدوري الإنجليزي

أعلن المدير الفني لليفربول، يورجن كلوب، تشكيل فريقه لمباراة اليوم، ضد مضيفه فولهام، في مباراة حاسمة ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تقام على ملعب كرافين كوتاج.

يعتمد كلوب على خط هجومي ضاغط بقيادة ديوجو جوتا وكودي جاكبو، إلى جانب لويس دياز، فيما أبقى على الدولي المصري محمد صلاح على دكة البدلاء.

ويواجه الريدز مهمة صعبة في هذه المباراة، حيث يسعى لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على مركزه الثالث في جدول الترتيب، ومصالحة جماهيره بعد فقدان صدارة الدوري لصالح مانشستر سيتي.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - كوانساه- فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون.

خط الوسط: واتارو إيندو - هارفى اليوت – ريان جرافنبرخ.

خط الهجوم: كودي جاكبو - ديوجو جوتا - لويس دياز.

يُدرك ليفربول أهمية تحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل البقاء في دائرة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي يحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة خلفا لأرسنال الوصيف بثلاث نقاط.

يسعى فولهام لتحقيق نتيجة إيجابية تُحسّن من موقعه في جدول الترتيب، حيث يأتي فى المركز الثاني عشر برصيد 42 نقطة.